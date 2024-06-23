Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 23:48
2 . İl içi ve il dışı atama yapılmalıdır

2 . İl içi ve il dışı atama yapılmalıdır

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