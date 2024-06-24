Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 00:35
Maaşsız emeklilik ve tazminat

zorunlu hizmet süremin tamamlanmasına 2 sene kaldı. yaş haddini beklemeden maaşsız emekliye ayrıldığımızda tazminatı alabiliyor muyuz? hiçbir yerde net bir cevap yok. kimse de bilmiyor nasıl iş anlamadım.


aliali34
Aday Memur
24 Haziran 2024 00:51
alamazsın çunku emekli olmuyor istifa ediyorsun yaş sınırını beklemen lazım buda istifa ettigin için 60 yaştır.

aliali34
Aday Memur
24 Haziran 2024 00:54
55 yaş haddi oldugu için 55 te emekli olursun egerki yaş hadii ile ilgili madde iptal olsa emeklilik tarihin 60 yaştır

aliali34
Aday Memur
24 Haziran 2024 00:57
bizde yıpranma payı var oda en fazla 3 yıl geriye çekiyor yani 60 tan 57 e yani 57 yasında maas ve tazminatını alır bu süreye kadar sigortadan bile yararlanamassın

adsız_cengaver
Memur
24 Haziran 2024 01:27

52 de emekli olabilirsin mahkemeye verirsen.meslege girdohimde 52 idi çünkü


secret.lifee
Daire Başkanı
24 Haziran 2024 02:06

Maaşsız emeklilik die birşey yok kardeş. 20 yıl zorunlu hizmetini bitirip. İSTİFA EDER. Sihaını kimliğini bırakır gidersin. Yaşın 55 olunca. BAşka yerde devam etmediyse sigortan emekliliği hak eder tazminatını o zmn alırısn. Sigortan devam ederse (başka işte sgortalı çalışırsan) ve süreyi geçirirsen 57.5 yaşında emekli olursun.

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