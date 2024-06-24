Maaşsız emeklilik ve tazminat

bizde yıpranma payı var oda en fazla 3 yıl geriye çekiyor yani 60 tan 57 e yani 57 yasında maas ve tazminatını alır bu süreye kadar sigortadan bile yararlanamassın

bizde yıpranma payı var oda en fazla 3 yıl geriye çekiyor yani 60 tan 57 e yani 57 yasında maas ve tazminatını alır bu süreye kadar sigortadan bile yararlanamassın