Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 00:35
maaşsız emeklilik
zorunlu hizmet süremin tamamlanmasına 2 sene kaldı. yaş haddini beklemeden maaşsız emekliye ayrıldığımızda tazminatı alabiliyor muyuz? hiçbir yerde net bir cevap yok. kimse de bilmiyor nasıl iş anlamadım.

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