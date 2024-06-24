Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2024 00:56
Eş tayini

Haziranda iller arasında tercih yapıp gitsem,2025te eş tayini yapabilir miyim eşim adalet bakanlığında

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