kpss sözlü mülakata hiç giren oldu mu?

Kendim mülakata hazırlanıp sözlü mülakattan geçemem mi genel kültür çalışsam? Hiç mülakata giren oldu mu? Süreci anlatabilir misiniz? Genel olarak ne soruyolar? mülakatlı alımlara da başvurmayı düşünüyorum artık cunku

Kendim mülakata hazırlanıp sözlü mülakattan geçemem mi genel kültür çalışsam? Hiç mülakata giren oldu mu? Süreci anlatabilir misiniz? Genel olarak ne soruyolar? mülakatlı alımlara da başvurmayı düşünüyorum artık cunku