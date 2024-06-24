Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 06:34
Hakkari istihdam

Bizim bu yerler ne zaman belli olur acaba Hakkari açıklamasını bekliyoruz ilişik de kesiliyor bugün

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