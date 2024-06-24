Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 07:01
Kur'an kursu hocaları yıllık izin parası

Kur'an kursu hocaları yıllık izin kullanamadığı için yıllık 1 maaş bunun ücretini almalı.

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