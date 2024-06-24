Ankara Ortaokul

Merhaba herkese. Ankara Mamak Fatma Tarman Ortaokulu hakkında bilgisi olan var mı? Oğlum ortaokula başlayacak bu okula mi yoksa başka bir okula mi gondermeliyim?? Evime en yakın okul olduğu için burayı soruyorum

Merhaba herkese. Ankara Mamak Fatma Tarman Ortaokulu hakkında bilgisi olan var mı? Oğlum ortaokula başlayacak bu okula mi yoksa başka bir okula mi gondermeliyim?? Evime en yakın okul olduğu için burayı soruyorum