Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 08:00
Ankara Ortaokul
Merhaba herkese. Ankara Mamak Fatma Tarman Ortaokulu hakkında bilgisi olan var mı? Oğlum ortaokula başlayacak bu okula mi yoksa başka bir okula mi gondermeliyim?? Evime en yakın okul olduğu için burayı soruyorum

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