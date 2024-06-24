Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 08:29
Tayin ilişiği kesme yazısı neden sisteme düşmedi??

ARKADAŞLAR, Tayin yazıları ilişiği kesme için cezaevlerine düşmüş müdür? Memurlar nette bir konuda yazı düştüğünü ve 25 haziran-5 temmuzda ilişiği keseceğimizi demişler. Ama bizim personel kalemine sorduğumda daha yazı gelmediğini söylüyorlar. Biz ne zaman ilişiği keseriz?? Ortada yalan bilgi mi dolaşıyor


Adalet2973
Aday Memur
24 Haziran 2024 09:02

Nerede o haber

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