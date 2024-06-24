Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 09:09
Meslek Dersi Öğretmenleri ve Sınıf Rehberliği

Arkadaşlar meslek dersi öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği verilemez şeklinde bşr kural genelge veya yönetmelik var mı acaba?


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
24 Haziran 2024 09:35

Yok.Verilebilir.Sendika toplu sözleşme diye aratın

Toplam 1 mesaj

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