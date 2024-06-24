KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 09:57
Pomem 10 katı kuralı

Pomem son alimlarda 10 katı kural kontenjanının dolmadigi görülüyor, geçmiş alımlarda bu kontenjanının dolduğu görüldü mü?

Önümüzdeki dönemde kamu tasarrufundan dolayı memur adaylarının pomeme yönelme ihtimali ile sizce 32 dönemde kontenjan dolar mı ?

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