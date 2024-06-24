Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Haziran 2024 10:06
enerji çalışmaları

Selamlar size bugün herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bi konudan bahsetmek istiyorum.

Eksim holding yenilenebilir enerji anlamında çokça çalışmalarda bulunan bi şirket ve şimdide yapay zekayla rüzgar ve güneş enerjisi alanındada çalışmalarda bulunuyolarmış. Ülkemizin geleceği adına önemli çalışmalarda bulunmalarının yanı sıra gıda sektöründede çok ileri bi marka kendisi. yaptıkları çalışmaları ve aktiviteleri instagram sayfalarından takip ediyorum. sizde belki bakmak istersiniz diyede sizi linkliyorum: https://x.com/Eksim_Holding

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