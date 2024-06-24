Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 10:29
Durdurmalar iptal.

İstanbuldan ipka verdiğim halde tayinim çıktı. Durdurma dilekçesi vermiştim ama bugün aradılar durdurma onaylanmadı herkes ilişik kesecek dediler. Bilginiz olsun

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