öncelikle geçmiş olsun. Yapılandırma kredi varsa, yapılandırma bitene kadar kredi vermez kendi maaş bankan dahil. Ayrıca bu puan malumun çok düşük. İşbankasına başvuru yaparsan belki verir. Benim de Vakıfbank kredi vermedi.Bu civarı puanla işbank a başvuru yaptım şubeden,kredi verdiler geçmişte.

öncelikle geçmiş olsun. Yapılandırma kredi varsa, yapılandırma bitene kadar kredi vermez kendi maaş bankan dahil. Ayrıca bu puan malumun çok düşük. İşbankasına başvuru yaparsan belki verir. Benim de Vakıfbank kredi vermedi.Bu civarı puanla işbank a başvuru yaptım şubeden,kredi verdiler geçmişte.