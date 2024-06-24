Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 10:32
Kredi

Abilerim kardeşlerim selamlar?sağlık sebeplerinden dolayı nakite ihtiyacım var.kredi puanım 943?internetten başvuru yaptığımda hep red geliyor?bilgi sahibi olan nasıl yol izlemem gerekiyor?kredi çekemiyorum?


Mustfa4444
Memur
24 Haziran 2024 10:51
öncelikle geçmiş olsun. Yapılandırma kredi varsa, yapılandırma bitene kadar kredi vermez kendi maaş bankan dahil. Ayrıca bu puan malumun çok düşük. İşbankasına başvuru yaparsan belki verir. Benim de Vakıfbank kredi vermedi.Bu civarı puanla işbank a başvuru yaptım şubeden,kredi verdiler geçmişte.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYaş haddinin arttırılmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2. şark görevini tamamlama süresiKurban Bayramı taltifiGih'e geçmek istiyorumAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıBirim amirinin ilişik kesmeme yetkisi var mı?5434-5510 hangi kanuna tabiyimBabalık izni ne zaman kullanılır

Sözlük

elma 1 tur gezisi 1 yaz helvası 1 90 yaş hayali 5 ali sürmeli 3 sözlükte cumartesi 2 ıhlamur 1 sabahın ilk ışıkları 1 nerede o eski yazarlar 1 kapris 1

Son Haberler

'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolarGüven endeksleri açıklandıDoktorlar 'çocuğun olmaz' dedi; 27 yıl sonra baba olduÖğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?