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Editörler : Lanet


24 Haziran 2024 11:01
Düğün izni hangi gün başlar

Arkadaşlar ayın 1 inde düğünüm var 7 günlük iznimi bir kaç gün önceden başlatmaktan istiyorum bu mümkün mü davetiyede ki tarihler mi esas alınır 2-3 gün önceden iznimi başlatabilir miyim


Hakan Çavdarlı
Aday Memur
24 Haziran 2024 12:21

ben sonrasında diye biliyorum ama belki iş yerine göre değişiyordur

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Düğün izni hangi gün başlar

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