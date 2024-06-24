Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 11:04
Mazeretli tayin çevirme

Merhaba değerli meslektaşlarım, ben x ilinde görev yapmakta iken babamın rahatsızlığından dolayı doğu da bulunan ailemin olduğu y ilini şark tercihlerinde 1.tercih olarak yazdım. fakat 3. tercihim geldi. Babam 3. evre kanser hastası ve %96 oranında engel raporu mevcut. akabinde bağlı olduğum daire başkanlığına 03.06.2024 tarihinde çevirme yazısı yazıldı. yazım personel daire başkanlığına iletildiği bilgisini aldım. bugün itibariyle 21 gün oldu ve PBS ekranında dilekçem ile ilgili bir gelişme göremedim. sanırım 30 gün içerisinde dönüş yapılması gerek. sizlere sormak istediğim sürecin nasıl işlediği, dönüşün ne yönde olacağı, tahmini olarak ne zaman açıklanacağı gibi tecrübelerinizden istifade etmek. teşekkür ederim.

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