Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 11:23
Ek 1 konusunda ne yapılacak?

Sayin hocalarim Ek 1 konusunda yapilacaklar ile ilgili farkli görusler var. idare farkli sey soyluyor, bazi ogretmenler farklı söyluyor..

Ek 1 i her ogretmen doldurup zumre baskanina mi atacak? Zumre baskani bunlari veri.meb e tek dosya olarak mi atacak, yoksa her ogretmen kendi Ek 1 ini kendi mi yükleyecek?

Bazilari da zumre baskani okula verecek, okul tek Ek 1 yapip yükleyecek diyor.

Bilgisi olan yazarsa sevinirim..


erdem.k88
Genel Müdür
24 Haziran 2024 11:48
biz de okul adına tek bir tane ek 1 dolduruldu. Her ogremten ayrı ayrı doldurmadık.

aa.gülçiçek1100
Memur
24 Haziran 2024 11:51
bizde zümre başkanı hazırlayacak birer örnek alcaz ondan öyle konuşuldu
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