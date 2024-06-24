KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 11:26
Önlisans KPSS obp nin etkisi

arkadaşlar merhaba

önlisans kpss gireceğim.

önlisans diplomasındaki obp yani mezun olma puanı, kpss de etkisi var mı bilgisi olan varmı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
24 Haziran 2024 12:16

Sizce böyle bir şey olabilir mi? Araştırdınız da var olduğunu görmediyseniz böyle bir konu açmışsınız demek ki. Tabi ki hiçbir etkisi yok.

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