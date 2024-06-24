Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Haziran 2024 12:16
iade yapan uygulamayı arıyorum

Selam kardeşler ben bi uygulama arıyorum herkesten duyduğum ama hangisi olduğundan emin olamadım carrefour alışverişlerine falan iadesini alıyodu bi arkadaş aranızda kullanan ya duyan biri varsa çok işime yarıycak bu bilgi

Şimdiden teşekkürler

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