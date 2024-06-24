Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2024 12:51
memur işe gelmeden 12 gün içinde 5 + 5 gün yıllık izin alabilir mi?

bir memur pazartesi-cuma 5 gün yıllık izin alıp ertesi hafta tekrar pazartesi-cuma 5 gün yıllık izin alabilir mi? kurumlarınızda ne şekilde uygulanıyor?


cetek
Şef
24 Haziran 2024 13:16

Bizde buna izin yok.

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