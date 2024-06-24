Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 13:07
Önlisans Anadolu veya Atatürk açıköğretim üniversitelerinde hangi bölümler teknik bölümdür

Tarım bölümü iki yıllık teknik mıdır ? bilinen başka teknik bölümler nelerdir ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
24 Haziran 2024 13:19

Tekniktir. YÖK'ün tekniker unvanı verdiği bölümleri ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz.


denizcelikk
Aday Memur
25 Haziran 2024 18:42

sağlık bölümleri de teknik sayılır mı örneğin tıbbi sekreter sağlık teknikeri olarak geçiyor ama tekniker olarak sayılır mı merak ettim

hsnd, 2 gün önce

Tekniktir. YÖK'ün tekniker unvanı verdiği bölümleri ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Haziran 2024 08:23

Hayır sayılmaz, sağlık hizmetleri sınıfında sayılıyor. Bu tür konularda şöyle düşünebilirsiniz: "Bu bölümü bitirenler kamuda hangi sınıfta ve hangi ünvanda istihdam ediliyor?"

https://forum.memurlar.net/konu/2188329/tibbi-sekreter-saglik-sinifinda-midir-ust-amiri-kimdir.html

denizcelikk, Dün

sağlık bölümleri de teknik sayılır mı örneğin tıbbi sekreter sağlık teknikeri olarak geçiyor ama tekniker olarak sayılır mı merak ettim

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Önlisans Anadolu veya Atatürk açıköğretim üniversitelerinde hangi bölümler teknik bölümdürSözleşmeliden kadroya gecen hizmetlilerUnvan değişikliği

Sözlük

fibromiyalji 1 beni ne doktorlar ne mühendisler istedi sorunsalı 2 patates hasadı 2 altında sert düşüş yaşanması 1 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 13 bazıları şanslı doğar 14 yetenek 3 sahtekarların daha çok itibar görmesi 3 tur gezisi 1 merdiven altı 2

Son Haberler

Türkiye'nin EURO 2024'te tur atlama senaryoları ve muhtemel rakiplerBalıkesir'de anne ve oğlu gölette boğulduMİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisizBorsa güne yatay başladıDolar/TL 32,97 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?