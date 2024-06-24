Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 13:07
Önlisans Anadolu veya Atatürk açıköğretim üniversitesilerinde hangi bölümler teknik bölümdür

Tarım bölümü iki yıllık teknik mıdır ? bilinen başka teknik bölümler nelerdir ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
24 Haziran 2024 13:19

Tekniktir. YÖK'ün tekniker unvanı verdiği bölümleri ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz.

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