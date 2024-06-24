Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 13:39
Adliye cezaevi personeli hk
Cezaevi personellerine görevinden dolayı anında adlı idari soruşturma başlatılıyor. diğer kurumlarda soruşturma izni alınıyor. Adliye cezaevininde soruşturma izni alınması gerekmez mi

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