Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2024 14:11
7433 dilekçe ile eş durumu olumlu geldi

Merhabalar, eşim 2.5 yıllık hemşire ve toplu kadroya geçti. Benim yanıma eş durumu için dilekçesi vermişti dilekçeyi 3 haziranda verdik an itibariyle bugün olumlu sonuç geldi. Size söylemek istediğim eğer bölge grupları tutuyorsa yani tayin istediğiniz yer c ve d grubundayda onaylanıyor.7433 ile kadroya geçenler 4 sene çalışmadan eş durumu isteyemez, temmuzda kuraya katılmak zorundadır falan diyenlere inanmayın. 7433 ile de geçseler sonuçta kadrolu haklara tabiiler. Hastane özlüğü bize çok problem çıkardı dilekçeyi kabul etmedilerse zorla verdik ve sonunda olumlu sonuçlandı. Bu konu ile ilgili kimse doğru düzgün bir şey bilmiyor eğer bu durumdaysanız mutlaka hakkınızı arayın

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