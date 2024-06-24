eğitim tayini başvurum onaylandı bugün evrakı teslim ettim bana hangi hastane olduğunu biz sizi telefonla arıyacağız diye söylediler böyle bir durum varmı kaç günde açıklanır acaba daha önce başvuran oldumu

eğitim tayini başvurum onaylandı bugün evrakı teslim ettim bana hangi hastane olduğunu biz sizi telefonla arıyacağız diye söylediler böyle bir durum varmı kaç günde açıklanır acaba daha önce başvuran oldumu