Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Haziran 2024 14:41
araba şarjı

forumdaşlarım merhaba

araba şarjı problemi için eksim holdingin otopriz diye bi hizmeti varmış ve 7 24 hizmet veriyomuş. araçlar için gerçekten çok büyük bi hizmet yolda kalmalar bilenler için artık en aza düşer diye düşünüyorum. otoprizin sayfasını inceleyebilmeniz içinde buraya bi link bırakıyorum:

https://www.instagram.com/otopriz/

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