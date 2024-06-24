Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 14:41
Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı var

1,2 milyon öğretmenin Haziran 2024 semineri başladı ancak MEB'e ait hiçbir web sayfasından seminer programına ve seminerde yapılacak faaliyetlerle ilgili EK 1 , EK 2 formlara ulaşmak mümlkün değil, yok, eklememişler web sayfalarına. MEB'İn bütün web sayfalarını taradım. Öğretmen Yetiştirme ve GEliştirme dahil..

Müfredat ile ilgili web sayfasına girdiğimizde de eski müfredatlar çıkıyor.

Onlarca web sayfası, hepsi birbirne girmiş.

Ankara'da, Bakanlıkta, orada hiç genel müdür, şube müdürü, şef, müdür, personel gibi bir şey yok mu bu eksikliği görecek? Koca bakanlıkta 1 tane Allah'ın kulu yok mu? 1,2 milyon öğretmen seminere başlıyor yaaa?

MEB'de yok ama bazı internet sitelerinde, haber sitelerinde, forumlarda seminerde doldurulacak EK 1 , EK 2 belgeleri dolaşıyor.

MEBBİS ana sayfasında kısa url oluşturma gibi boş işlerle uğraşacağınıza, ajanda gibi ne idüğü belirsiz zorluklar çıkaracağınıza, işinizi iyi yapın sayın bilişimci elemanlar.


NidaOgr
Aday Memur
24 Haziran 2024 14:45

Evet, 1,2 milyon öğretmen seminere başlıyor,

ama seminer programı yayınlanmamış, seminerde yapılacak faaliyetlerle ilgli belgeler yayınlanmamış...

Bunu bakanlıktanki kimse göremiyor mu? Yok mu orada hiç genel müdür, müdür, şef, personel, eleman her neyse?


b3rn4
Müsteşar
24 Haziran 2024 15:15

Bizim okul grubuna dün akşam tüm ekler ve ortak metin gönderildi hangisinin doldurulup kime gönderileceği açıklandı.


NidaOgr
Aday Memur
24 Haziran 2024 15:19

Bkanalığın resmi Web sayfalarında seminer programını ve EK 1, EK 2 formlarını görebildiniz mi? Hayır...

Bugün 24 Haziran 2024 saat 14:30 ama yok.

Sizin okul grubuna atılan belgeler de haber sitelerinden indirilip gruba atılmıştır. Hatta internette bazı sitelerde doldurulmuş olarak hazır yayınlayanlar da varmış.

b3rn4, 21 dk. önce

Bizim okul grubuna dün akşam tüm ekler ve ortak metin gönderildi hangisinin doldurulup kime gönderileceği açıklandı.

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