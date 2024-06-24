Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı var

1,2 milyon öğretmenin Haziran 2024 semineri başladı ancak MEB'e ait hiçbir web sayfasından seminer programına ve seminerde yapılacak faaliyetlerle ilgili EK 1 , EK 2 formlara ulaşmak mümlkün değil, yok, eklememişler web sayfalarına. MEB'İn bütün web sayfalarını taradım. Öğretmen Yetiştirme ve GEliştirme dahil..

Müfredat ile ilgili web sayfasına girdiğimizde de eski müfredatlar çıkıyor.

Onlarca web sayfası, hepsi birbirne girmiş.

Ankara'da, Bakanlıkta, orada hiç genel müdür, şube müdürü, şef, müdür, personel gibi bir şey yok mu bu eksikliği görecek? Koca bakanlıkta 1 tane Allah'ın kulu yok mu? 1,2 milyon öğretmen seminere başlıyor yaaa?

MEB'de yok ama bazı internet sitelerinde, haber sitelerinde, forumlarda seminerde doldurulacak EK 1 , EK 2 belgeleri dolaşıyor.

MEBBİS ana sayfasında kısa url oluşturma gibi boş işlerle uğraşacağınıza, ajanda gibi ne idüğü belirsiz zorluklar çıkaracağınıza, işinizi iyi yapın sayın bilişimci elemanlar.