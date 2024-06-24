Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Haziran 2024 15:33
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı düz memur maaşı 9/2 si

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı düz memur maaşı 9/2 si nedir acaba bilgisi olan var mı?

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