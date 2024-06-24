Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2024 15:33
Yıllık izin bozma
Merhaba 5 gün izin aldım çarşamba başlamak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

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