Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 15:34
atama kararı ile eş durumuna başvuru

Arkadaşlar ben milli eğitimde öğretmenim ve eşim sağlık bakanlığında çalışıyor. eşimin haziran iller arası ataması yapılacak ve muhtemelen yeni kurumuna başlayışı bizim mazeret tayinlerine yetişmeyecek. Atama kararı ile başvuru yapmak istiyoruz ama araştırdıgımızda yapılmadığını görev belgesinin olması gerektiğini duyduk. Bu şekilde başına gelen yada daha önce atma kararı ile eş durumu başvurunda bulunan var mı?


matematikçi10
Memur
24 Haziran 2024 16:00
2023 atama kılavuzunu okuyabilirsiniz hocam. görev yeri belgesi diyor ama sadece atama kararına ilişkin belge de kabul edilecektir yazıyor.

devletmemuruuuuu
Aday Memur
24 Haziran 2024 16:56

çok teşekkür ederim hocam. bize ilçe milli eğitimden biri söylemişti görev belgesi gerekiyor diye

matematikçi10, 2 saat önce
2023 atama kılavuzunu okuyabilirsiniz hocam. görev yeri belgesi diyor ama sadece atama kararına ilişkin belge de kabul edilecektir yazıyor.
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