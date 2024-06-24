Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Haziran 2024 15:35
astasak yedek sıralamaları

Asb. Piyade Komando yedek 535.yim. Geçen sene 700'lere kadar yedekten çağırmışlar, acaba yedekten bana sıra gelir mi? (msb)

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