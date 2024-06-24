Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Haziran 2024 16:08
vekaletle ilişik kesme
eş durumu tayini verdim tayinim çıktıktan sonra vekaletle ilişik kesebilir miyim bilgisi olan veya bu şekilde ayrılış yapan var mı

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