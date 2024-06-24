Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 16:26
İstifa sonrası tabancamı ne zaman alabilirim

Merhaba arkadaslar istifadan sonra silah ortalama kaç ay sonra daireden bize geri gelir bilgisi olan var mı.


diyorumki06
Şef
24 Haziran 2024 16:30
10 yıl üstü müsün

Yunusp3475
Aday Memur
24 Haziran 2024 16:34

Evet

diyorumki06, 1 saat önce
10 yıl üstü müsün

Ragıp Gelibolu
Memur
24 Haziran 2024 16:37

Kriminal şubede incelenir, raporlanır.

Destek daire olur'a çıkartılır.

Bu süre zarfında ilçe silah ruhsattan adına taşıma/bulundurma ruhsatı çıkartırsın.

Destek Bürodan varsa borcun öder, alırsın.

Uzun lafın kısası Destek daire Oluru o kadar uzun sürmez asıl uzun süren kriminaldeki işidir.


diyorumki06
Şef
24 Haziran 2024 17:06
2-3 ayda bitiyor genellikle. harçsız taşıma alırsın. 10 yıl çalışmışsan. eğer istifan üzerinden 6 ay geçerse tekrar heyet raporu isterler. o nedenle istifa eder etmez destek şubeye dilekçeni ver arada kontrol et daireden yazı gelecek sonrasında silah ruhsat şubeden işleri halledersin.

Yunusp3475
Aday Memur
24 Haziran 2024 17:19

Eyvallah devrem istifa ederken dilekçemi vermiştim silahımı almak istiyorum diye

diyorumki06, 37 dk. önce
2-3 ayda bitiyor genellikle. harçsız taşıma alırsın. 10 yıl çalışmışsan. eğer istifan üzerinden 6 ay geçerse tekrar heyet raporu isterler. o nedenle istifa eder etmez destek şubeye dilekçeni ver arada kontrol et daireden yazı gelecek sonrasında silah ruhsat şubeden işleri halledersin.
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