Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 16:33
görevde yükselme
düz memur statüsü olan kişi şef kadrosuna yükselebilir mi önlisans mezunu bunun için görevde yükselme ye girebilir mi bilgisi olan kişiler cevap yazarsanız memnun olurum

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