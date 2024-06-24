Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 16:36
eş durumu hakkında??
eşim Nisan ayında atandı sağlıkçı ben ise kadrolu öğretmenim 1 senenin sonunda eşim eş durumu yapabilir mi yoksa benim mi onun yanına gitmem gerekiyor

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