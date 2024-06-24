Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 17:16
Teşhis edilemeyen hastalık ve dilim raporu

4 yıldır bel ve kalça bölgemde teşhis edilemeyen ve ağrıları geçmeyen bir hastalığım var. Ftr, Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Onkoloji, Romaotoloji ve Algoloji bölümlerine bir çok kez gitmeme ve farklı farklı tedaviler, ilaçlar, iğneler vs vs denenmesine rağmen teşhis konulamadı ve tedavi edilemedi. Geçmeyen ağrılar ile çalışmak zulüm haline geldi. Bu durumla alakalı dilim raporu alabilir miyim? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Tecrübeli olanlar yol gösterebilir mi lütfen.

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