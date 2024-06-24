Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 18:08
Ne olursa olsun..Psikiyatriden dahi olsa dönüş yolu olmalı..
Evet.. Bu konuyu güncel tutacağım arkadaşlar.. Psikiyatriden dahi olsa emeklilere dönüş yolu olmalı.. Bu çok büyük bir haksızlık.. Giderilmeli..

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