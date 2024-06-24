Ne olursa olsun..Psikiyatriden dahi olsa dönüş yolu olmalı..

Evet.. Bu konuyu güncel tutacağım arkadaşlar.. Psikiyatriden dahi olsa emeklilere dönüş yolu olmalı.. Bu çok büyük bir haksızlık.. Giderilmeli..

Evet.. Bu konuyu güncel tutacağım arkadaşlar.. Psikiyatriden dahi olsa emeklilere dönüş yolu olmalı.. Bu çok büyük bir haksızlık.. Giderilmeli..