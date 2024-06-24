KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 18:10
tcdd temmuz 2024/1 merkezi alımı

tcdd 2022 kpss son merkezi alımında önlisans kaç kişi alım açacak bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

KPSS önlisans3249 alımları( 2024/1)Önlisans KPSS obp nin etkisiTCDD memur alımları ne durumda?

Sözlük

yaz helvası 3 yumurta 2 90 yaş hayali 4 sözlükte cumartesi 2 bayram temizliği 1 ıhlamur 1 hedefine ulaşmak 1 Kendini yenmek 4 şu an çalan şarkı 3 limonlu çay 3

Son Haberler

TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdiAynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandıAdana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandıDown sendromlu öğrenciye şiddetten yargılanan öğretmenden 'meşru müdafaa' talebiValilikten 'bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?