Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 18:31
İstanbul da durdurma verip Red gelenler
Erteleme verdim eşim çakılı kadro yine de sebepsiz kabul edilmedi başına gelen var mı?

coderart
Memur
24 Haziran 2024 18:55

Nasıl öğrendiniz? Herkesin gönderileceği söyleniyor diğer konuda


gamzeli34
Aday Memur
24 Haziran 2024 18:58
Çalıştığım yerden aradılar
coderart, 46 dk. önce

Nasıl öğrendiniz? Herkesin gönderileceği söyleniyor diğer konuda


Giresunss
Aday Memur
24 Haziran 2024 19:27

Devrem pbsde dilekçe takip kısmında ne yazıyor cevap olarak ?


gamzeli34
Aday Memur
24 Haziran 2024 19:36
Pbs de görünmüyor
Giresunss, 14 dk. önce

Devrem pbsde dilekçe takip kısmında ne yazıyor cevap olarak ?


Poll44
Aday Memur
24 Haziran 2024 19:38

Yanlış anlaşılmasında çalıştığın yerde başka durdurma veren var mı ? Sadece sizi mi aradılar ?

gamzeli34, 5 dk. önce
Pbs de görünmüyor

gamzeli34
Aday Memur
24 Haziran 2024 19:39
Durdurma veren yok başka
Poll44, 3 dk. önce

Yanlış anlaşılmasında çalıştığın yerde başka durdurma veren var mı ? Sadece sizi mi aradılar ?

Toplam 6 mesaj

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