Merhaba. 4b sözleşmeli çalışırken bir yıl dolmadan istifa edildiğinde -daha doğrusu istifa hakkı da yok feragat etmek deniyor sanırım- istifa dilekçesi verdikten sonra çalışma mecburiyeti diye bir durum var mı? Veya bir de feragat değil de sebepsiz yere 10 gün işe gidilmediğinde sözleşme fesih olunmuş sayılıyor. Dilekçe verdim fakat kabul etmezseler sebepsiz gitmeme hakkını kullanmak istiyorum.

Merak ettiğim konu direk dilekçe verip çıkabiliyor muyuz çünkü bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Yani her halükarda gitmemiş olacağım. Bunun için herhangi bir yaptırım var mıdır?