Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 19:29
4b istifa

Merhaba. 4b sözleşmeli çalışırken bir yıl dolmadan istifa edildiğinde -daha doğrusu istifa hakkı da yok feragat etmek deniyor sanırım- istifa dilekçesi verdikten sonra çalışma mecburiyeti diye bir durum var mı? Veya bir de feragat değil de sebepsiz yere 10 gün işe gidilmediğinde sözleşme fesih olunmuş sayılıyor. Dilekçe verdim fakat kabul etmezseler sebepsiz gitmeme hakkını kullanmak istiyorum.

Merak ettiğim konu direk dilekçe verip çıkabiliyor muyuz çünkü bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Yani her halükarda gitmemiş olacağım. Bunun için herhangi bir yaptırım var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Koruma Gücenlik Memuru Eş tayin Sözleşmeli büro personeli ne zaman yeşil pasaporta sahip olur ?Doğum izni kadro önlisans mezunu olunca ne değişir Üniversitede destek personeli

Sözlük

psikografi 1 korku filmi 3 bayram temizliği 1 cin aralığı 2 7 emin 6 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 13 sabahın ilk ışıkları 1 karpuz peynir 2 limonlu çay 3 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdiAynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandıAdana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandıDown sendromlu öğrenciye şiddetten yargılanan öğretmenden 'meşru müdafaa' talebiValilikten 'bekçiler işletmeye girenlere müsaade etti' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?