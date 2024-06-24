Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Haziran 2024 19:50
Bu sene uzmanlığa hak kazananlara dair...

Bu sene 10.cu senesini tamamlayacak olanlara dair nasıl bi uygulamaya gidilicek malasef bakanlık dair hicbir net bilgi yok !gecen sene basvurular 30 mayista alinmisti.yeni kanunun gecmesinden sonra netlesir deniliyo ama yeni kanunun bence bugun itibariyle meclisin tatilden once gecmesi zor artik ,eski yonetmelige gore alinacaksa yine basit aciklama yapilsin akibetimiz ne olacak bilelim..


llfenerli34ll
Memur
24 Haziran 2024 20:35

Hiç bir şey olmasa bile kesin bir şey oldu izahı olmayanın mizahı olur

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