Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 20:12
Sizce 1 temmuzda herkesin ilişiği kesilecek mi

Sizce 1 temmuz da herkesin ilişiği kesilecek mi yoksa Ağustos eylüle kadar beklerler mi


Burak 312131
24 Haziran 2024 20:22

Adana daha istihdam yerlerini açıklamadı, keseceklerini sanmam


Murat Bei
Aday Memur
24 Haziran 2024 20:35

Personel atamaya durdurma dilekçesi verdik 20 gün oldu hala ses yok. Umarım cevap vermeden kesmezler


Brse
Aday Memur
24 Haziran 2024 20:42

Kesilecek.duyum sağlam.

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