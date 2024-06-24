Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 20:25
Mazeret Tayini acill

İyi akşamlar herkese ben bugün eş durumu için naklen olmasa dahi geçici görevlendirmemin yapılması için dilekçe verdim ama sanırım aşağı yukarı sonuçlanması 2-3 haftayı bulacak ve Eylül dönemi mazeret Tayini basvurulari 8 temmuzdan itibaren alınmaya başlanacak eğer ozamana kadar ilk verdigim dilekçe sonuclanmazsa 8 temmuzda başlayacak mazeret tayinine başvuru yapabiliyor muyum çok stres yaptım şuan bilen varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiİcra Müdürlüğüİkmnin tahmini kaç yıl içinde tayini çıkarMemur emeklilik.Cezaevi idare memuruTayinciler ne zaman ilişik keser takriben?Geçici görevlendirme ile başka ile tayin olunca havuzdaki gibi yol ücreti, harcırah vs. veriliyor muTayin ilişiği kesme yazısı neden sisteme düşmedi??Aksaray ve Nevşehir adliyelerinde çalışan var mı?Hizmet Gereği Tayinde Eş Durumu Hakkında Sorum Var

Sözlük

korku filmi 3 bisiklet 1 Bugün olanlar 4 nerede o eski yazarlar 1 ıhlamur 1 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 13 insansız hava aracı 1 bayram temizliği 1 patates hasadı 2 elma 1

Son Haberler

CHP heyeti, Mardin ve Diyarbakır sınırındaki yangın bölgesindeCHP heyeti, Mardin ve Diyarbakır sınırındaki yangın bölgesinde186 bin liralık nafaka borcunu duyunca avukatların bürosunu yakmaya kalktıMuhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdüBakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?