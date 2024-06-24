Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 20:35
Kitlerin Özelleştirilmesi

Malum gündemde kitlerin personel ve organizasyon yapısının değişmesi gündemde. Çoğu kit kurumları da kendi asıl işlerini taşeronlara yaptırmakta. Buna rağmen çalıştığım kurumun sadece çalışan memur maaşları 9 milyar TL sene sonuna kadar zamsız hali. Halihazırdaki ekonomideki gidişata da bakıldığı zaman sadece 1 kit kurumunun sadece personel gideri bu kadar ve maden çıkaran bir kurumdayım ve sürekli ihaleye çıkılıyor. Bu kötü gidişata kit reformu ile çare bulunabilir mi sizce. Burada tuzu kuru eski kafa yatan memur arkadaşlar lütfen benimle polemiğe girmesin. Bu ekonomik gidişatta kurumların durumları belli.

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