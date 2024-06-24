Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 20:46
havuz tayini hakkı ne zaman kazanılır?

arkadaşlar 5 ocak 2022 işe başlama tarihim nisan 2023'te de kadroya geçiş yaptım. taşrada çalışmaktayım ve büyük şehire gitmek istiyorum. benim havuz tayini hakkım ne zaman açılacak? yardımcı olursanız sevinirim

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