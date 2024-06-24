Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Haziran 2024 21:19
CTE FAZLA ÇALIŞMA İZNİ !?

Herkese iyi akşamlar cezaevinde çalışıp izni alan arkadaşlar hesaplamalarınizda durumlar nasıl? Bilgi verir misiniz?

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Engelli memur tayin davası sonuçlanan var mı arkadaşlar?

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