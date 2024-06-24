KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Haziran 2024 21:31
2024 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmenliği
Arkadaşlar bu alanda başvuru yapıp mülakata çağırılan adaylar için konuyu açtım. Burada bulusabiliriz.

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