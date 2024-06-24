Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Haziran 2024 22:22
DIŞ KAYNAK MUVAZZAF ASTSUBAY PİYADE KOMANDO

Abilerim ablalarım komutanımlarım, bu seneki alımlarda asil olarak kazandım lakin hangi form veya sitede okuduysam yorumlarında hep ast. piyade komando suriyeden ıraktan dönmez çok zor bir sınıf diye yorumlarda bulunmuş. Yakın dönemde ve işin içinde olan komutanlarım kısa bilgi verebilirler mi çok rica ediyorum.

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