Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2024 23:41
CTE fazla çalışma izni

Herkese iyi akşamlar cezaevinde çalışıp fazla çalışma izni alan arkadaşlar hesaplamalarınizda durumlar nasıl? Bilgi verir misiniz?

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