Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Haziran 2024 23:47
Kurban Bayramı taltif hayırlı olsun

Asayiscilere trafikcilere hayırlı olsun pbsye düştü


pls.njdt
Aday Memur
25 Haziran 2024 00:05
Asayisciler ???

Efendy022
Aday Memur
25 Haziran 2024 00:18

Hayırlı olsun herkese


ey.imikis
Aday Memur
25 Haziran 2024 00:36

Fakirin yüzü gülür mü

Toplam 3 mesaj

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